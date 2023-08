Forza Motorsport, è tempo di novità: Turn 10 presenta uno dei nuovi tracciati

Uno dei titoli più attesi del mese di ottobre 2023 è, senza dubbio, il prossimo progetto automobilistico targato Turn 10. Gli ultimi giorni sono stati forieri di tante novità a tal proposito: dopo aver assistito alla gara sotto la pioggia con il video dedicato alla modalità multigiocatore di Forza Motorsport, vi è stato modo di conoscere altro.

Sappiamo che Forza Motorsport sarà sprovvisto di splitscreen e piloti IA nel multiplayer al lancio ma, tra le tante informazioni generali, il team di sviluppo ha svelato uno dei nuovi tracciati che saranno presenti in Forza Motorsport. Come dichiarato in via ufficiale, Forza Motorsport ha in serbo per i giocatori un totale di venti mappe al day one, ed una parte di esse - cinque, per l'esattezza - non sono mai apparse nei precedenti titoli della serie.

Ma quali sono questi cinque tracciati? Dallo streaming del Forza Monthly tenutosi recentemente sappiamo che il primo dei percorsi inediti è Gran Oak Raceway. Ricco di rettilinei e curve che si intrecciano sinergicamente nella realizzazione di un percorso che ha tante gare al cardiopalma da offrire, Gran Oak Raceway è lungo 3,73 chilometri.

Come accennato in precedenza, esso è solo una parte di quanto di nuovo è preventivato per Forza Motorsport. Cosa ne pensate? Vi piace Gran Oak Raceway, o sperate che i restanti quattro tracciati inediti del day one abbiano di meglio da offrire?