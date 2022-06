Forza Motorsport su PC e Xbox: grafica da urlo nel primo gameplay trailer

In coincidenza dell'Xbox & Bethesda Showcase, le fucine digitali di Turn10 sfornano il primo video gameplay del prossimo capitolo della serie racing di Forza Motorsport per console Xbox, PC e Game Pass.

La storica sussidiaria degli Xbox Game Studios apre così la prima finestra sul nuovo, attesissimo episodio del proprio simulatore automobilistico e lo fa nel migliore dei modi, ossia con una lunga sequenza tra gameplay "puro" e scene in-engine che testimoniano la bontà della grafica.

Una volta saliti sul palco dello Showcase Xbox, gli esponenti di Turn10 hanno poi discusso delle migliorie apportate nel nuovo capitolo di Forza Motorsport e citato, tra le altre cose, l'aggiunta dei riflessi in Ray Tracing in gara, i grandi sforzi profusi per perfezionare la simulazione della fisica e l'utilizzo della grafica in fotogrammetria.

Sullo sfondo del gameplay della versione aggiornata del Maple Valley Raceway, gli autori statunitensi hanno mostrato anche il meteo dinamico, il ciclo giorno/notte, il sistema di danni esteso per carrozzeria e meccanica, la gestione delle gomme e degli pneumatici in gara, l'elaborazione avanzata e la personalizzazione estrema delle auto.

Il team di Turn10 conferma infine le anticipazioni degli ultimi giorni annunciando che Forza Motorsport uscirà nella primavera del 2023 su PC, console Xbox (e quindi sia Xbox One che Xbox Series X/S) e Xbox Cloud Gaming, con approdo al day one su Xbox e PC Game Pass.