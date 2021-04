Forza Motorsport per PC e Xbox Series X|S: i giocatori potranno provarlo in anteprima

Forza Motorposrt è il racing game per PC Windows 10 e Xbox Series X|S che si pone il principale obiettivo di reinventare il suo franchise di appartenenza. Oggi scopriamo che, grazie al "Turn 10 Feedback Program", i giocatori interessati potranno provare il titolo in anteprima.

L'annuncio è giunto direttamente dalla pagina Twitter ufficiale della serie, che ha annunciato l'apertura delle iscrizioni al programma. Sebbene in un primo momento la comunicazione dichiarava che alcuni giocatori avevano avuto già occasione di salire a bordo dei veicoli del nuovo episodio della serie, un post successivo ha rettificato specificando che le fasi di testing non sono ancora ufficialmente iniziate, ma lo faranno a breve. Se foste interessati a inviare la vostra candidatura per prender parte al Turn 10 Feedback Program vi rimandiamo a questo collegamento: da qui dovrete rispondere alle varie domande di un questionario per poi ultimare la vostra richiesta.

Al momento sappiamo molto poco sull'ultima iterazione della serie automobilistica, ma Turn10 ha già dichiarato di voler puntare maggiormente sulla qualità e meno sulla quantità di veicoli disponibili. Si è parlato di una maggiore attenzione ai piccoli dettagli, come quelli riguardanti la simulazione della pressione delle gomme, la temperatura dinamica dei tracciati, nuovi meccanismi relativi alla densità dell'aria e dell'ambiente, un sistema delle sospensioni aggiornato. Certamente, se foste pescati all'interno di questo programma, potreste avere finalmente la buona occasione per scoprire tutte le novità a cui sta lavorando il team di sviluppo, fermo restando che sareste vincolati agli accordi di non divulgalzione stretti con la software house.

Al momento non è chiaro su quante piattaforme arriverà Forza Motorsport: i riferimenti allo Smart Delivery improvvisamente scomparsi nei mesi precedenti, lasciando credere che il racing game possa arrivare su console esclusivamente in versione next-gen su Xbox Series X|S.