Forza Motorsport su PC e Xbox Series X/S: nuove info da Turn 10 su gare e multiplayer

In occasione dell'ultimo appuntamento in streaming organizzato da Turn 10 per aggiornare i propri fan, la sussidiaria sussidiaria degli Xbox Game Studios ha fornito degli interessanti spunti sul gameplay e sui contenuti di Forza Motorsport, l'ottavo capitolo "maggiore" del simulatore automobilistico di Microsoft.

Nel corso del "Forza Monthly" di settembre, i rappresentanti della casa di sviluppo di Redmond hanno preceduto lo streaming di Forza Horizon 5 sul multiplayer e discusso del lavoro che stanno portando avanti per evolvere e potenziare l'esperienza di gioco e i contenuti della serie di Forza Motorsport.

Pur senza mostrare delle scene di gameplay inedite, Turn 10 è entrata nel merito delle innovazioni apportate nell'ottavo capitolo di FM e sottolineato l'impegno profuso nel migliorare l'esperienza multiplayer con l'introduzione, ad esempio dei "weekend di gara" completi, con pratiche e sessioni di qualificazioni per determinare la griglia di partenza.

A detta degli esponenti di Turn 10, l'ecosistema di modalità e funzionalità di Forza Motorsport verrà ulteriormente rafforzato dall'ampliamento della sezione dedicata al multiplayer competitivo, come pure dal maggiore supporto alle Gare Endurance e dall'introduzione di un sistema completamente nuovo di rilevamento delle statistiche e dei parametri prestazionali nei segmenti di pista.

I nuovi dettagli snocciolati da Turn 10 si aggiungono alla precedente promessa di un poderoso balzo generazionale con Forza Motorsport, ma senza fornire ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio del kolossal sim-racing su PC e Xbox Series X/S.