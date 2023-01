Forza Motorsport: quali sono le piste del nuovo gioco? Ecco l'elenco!

Abbiamo visto una prima lista delle auto di Forza Motorsport, il gioco può contare su oltre 500 euro, di queste poco meno di 100 sono già state confermate mentre le altre verranno svelate più avanti. E per quanto riguarda le piste, invece?

Turn10 ha promesso 20 mappe e 5 ambientazioni al lancio di Forza Motorsport, la lista deve ancora essere confermata ma ecco la lista dei circuiti presenti al 100%:

Piste di Forza Motorsport

Maple Valley

Laguna Seca

Spa-Francorchamps

Kyalami (Sudafrica)

Hakone

Circuito di Suzuka (Giappone)

Silverstone (Inghilterra)

La lista come detto è assolutamente provvisoria e non completa, dunque dovremo attendere per scoprire qualcosa di più sui circuiti di Forza Motorsport, il nuovo gioco della serie Microsoft in uscita su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2023.

Forza Motorsport è ancora privo di una data di uscita, nonostante Turn10 abbia mostrato ampie sessioni di gameplay, ad oggi la data di uscita non è stata comunicata dagli sviluppatori e dal publisher. Jeff Grubb è convinto che Forza Motorsport verrà rinviato mentre secondo altre fonti il gioco uscirà come previsto entro la fine di giugno 2023, nessuna conferma però è giunta in merito.

Turn 10 ha poi chiarito perché Forza Motorsport non esce su Xbox One, sebbene il gioco sia giocabile tramite Cloud anche sulla console old-gen di Microsoft.