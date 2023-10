Forza Motorsport: prime recensioni della critica positive per il revamp della serie

Forza Motorsport è alle porte. Il 10 ottobre i giocatori su PC e Xbox Series X|S potranno ingranare la marcia e mettersi al volante della propria auto da corsa in questo nuovo capitolo di Turn 10 che, stando alle prima valutazioni pubblicate, è stato accolto favorevolmente dalla stampa specializzata.

Mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Forza Motorsport per scoprire anche il nostro voto, di seguito ecco i risultati delle prime recensioni pubblicate dalla stampa sul gioco:

IGN: 8/10

Gamespot: 9/10

The Gamer: 4/5

GT Planet: 4/5

Eurogamer: 4/5

True Achievements: 9/10

GamesRadar: 3,5/5

Video Games Chronicle: 4/5

Tech Radar: 4/5

Game Informer: 8,75/10

The Sixth Axis: 8/10

PC GamesN: 7/10

Game Reactor: 8/10

Premiato dalla critica per il suo audio immersivo e realistico, di Forza Motorsport è stata elogiata particolarmente la grafica in quasi ogni modalità disponibile, nonché il lavoro condotto sul lato delle prestazioni (in questo caso, soprattutto su Xbox).

Il gioco conta un parco auto particolarmente ricco e variegato e per questo è stata apprezzata la sua capacità di avere una vettura disponibile per ogni gusto e ogni esigenza. Anche al volante, concorda la critica, la capacità di simulazione che il gioco offre è senza dubbio degna di nota rispetto ad altri titoli dello stesso genere.

Non decolla, invece, la Modalità Carriera, che sembra ancora ancorata al passato, e il ridotto numero di piste al lancio ha creato qualche malcontento.

Nel frattempo, scaldate i motori e scoprite l'orario italiano in cui si sblocca Forza Motorsport al Day One per prepararvi a provare alla prima occasione utile il simulatore automobilistico di Turn 10.