Forza Motorsport e il problema dei contratti a tempo determinato: parla un ex autore

Pubblicato nell'ottobre del 2023, la nostra recensione di Forza Motorsport ha confermato che l'ultimo episodio della serie automobilistica di Turn 10 Studios si è rivelato di grande qualità. Il suo sviluppo, tuttavia, non sarebbe stato semplicissimo per diversi lavoratori.

A rivelare alcuni retroscena attraverso un approfondimento video è Adrian Campos, che ha lavorato su Forza Motorsport per PC e Xbox Series X/S come Enviroment Artist e occupandosi dunque di scenari, terreni e tutti gli elementi di gioco non strettamente collegati alle piste. Con la sua testimonianza Campos ha voluto raccontare come funziona la gestione dei team da parte di Microsoft, dunque relativa non solo a Turn 10 Studios.

Stando alle dichiarazioni dell'Enviroment Artist, il colosso di Redmond spinge i suoi team ad assumere personale a tempo determinato portando così a continui cambiamenti nella composizione dei singoli studi. Questo tipo di gestione, secondo Campos, causa problemi nello sviluppo dei giochi in quanto il continuo ricambio di personale comporta che i nuovi assunti debbano apprendere da zero come funziona il motore di gioco, mentre gli autori che lasciano per scadenza del contratto non hanno tempo sufficiente per preparare tutta la documentazione necessaria per velocizzare il lavoro dei neofiti. Lo stesso Campos si è ritrovato in tale situazione: dopo un mese e mezzo di lavoro il collega che lo stava formando nel suo lavoro di Enviroment Artist ha lasciato Turn 10 a causa del suo contratto in scadenza. Lo sviluppatore si è poi trovato a lavorare con tre diversi colleghi nel corso della sua permanenza nello studio, nel periodo compreso tra giugno 2022 e ottobre 2023 (mese di lancio del gioco).

Campos spiega che, per risparmiare su bonus e assistenza sanitaria, il personale assunto a tempo determinato da Microsoft poteva lavorare per un massimo di 18 mesi per poi necessariamente assentarsi nei sei mesi successivi. Lo stesso Campos rivela di aver ricevuto verso giugno 2023 (dunque dopo un anno dall'inizio del suo lavoro) un'e-mail in cui gli veniva fatto presente che il suo contratto era in scadenza, e questo nonostante fosse convinto che la durata del suo accordo fosse appunto di 18 mesi. Il suo contratto è stato dunque prolungato solo di qualche mese per poi lasciare definitivamente Turn 10 lo scorso autunno, pochi giorni prima del lancio di Forza Motorsport sul mercato.

"Mi sento in colpa non tanto per il sistema o la dirigenza, quanto per i miei colleghi che sto lasciando e che così non hanno più un'altra mano su cui fare affidamento. Molti aspetti anche minori che ho appreso sul motore di gioco oggi non ci sono più perché non ho avuto il tempo di riportarli in una documentazione essendo impegnato su una pista", spiega Campos.

Stando a quanto raccontato dall'autore, questa specifica gestione del lavoro riguarderebbe ogni studio interno a Microsoft, dunque non è da escludere che anche altri studi e dipendenti si siano ritrovati a lavorare in situazioni simili. Nel frattempo Forza Motorsport continua ad aggiornarsi e negli scorsi giorni ha ricevuto il suo Update 5.