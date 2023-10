Forza Motorsport è 'progettato per cambiare nel tempo': Turn10 dà retta alla community

Sono ormai diversi giorni che il progetto videoludico di Turn10 è arrivato su PC, Xbox e Game Pass: nel corso della nostra recensioe di Forza Motorsport abbiamo parlato di un gioco dalla grafica e IA al top, ma la carriera non decolla; la stessa utenza videogiocatrice ha messo in evidenza numerose criticità dell'esperienza automobilistica.

Sebbene Forza Motorsport abbia stupito con il suo modello di guida, la progressione e grafica super sin dalle prime presentazioni, i giocatori si sono detti preoccupati circa alcuni aspetti che caratterizzano il lavoro svolto da Turn10, tant'è che la stessa software house ha rilasciato un comunicato stampa tramite il proprio sito ufficiale: "È passata una settimana da quanto Forza Motorsport è stato rilasciato per i possessori della Premium Edition e, in questo periodo, abbiamo letto i vostri commenti e ascoltato le vostre preoccupazioni".

"Forza Motorsport è stato progettato per essere una piattaforma di corse che cambierà e si adatterà con il tempo. Questo include modifiche ai sistemi di gioco, alle caratteristiche e ai miglioramenti delle quality of life, oltre ai nuovi contenuti che verranno introdotti ogni mese". Come confermato successivamente dal team sempre nel medesimo comunicato ufficiale, Turn10 è costantemente alle prese con la rivisitazione delle feature più critiche dell'ultima iterazione di Forza Motorsport, andando a tenere conto del feedback della community per poter migliorare sempre più quanto offerto in termini di esperienza automobilistica.