Forza Motorsport, è tutto pronto per il day one: il rombo dei motori si avvicina

Sebbene vi sia già stato modo di assaporare le meraviglie della grafica e IA al top con la recensione di Forza Motorsport e non solo, grazie al day one anticipato di cinque giorni per i possessori della Deluxe Edition del titolo, domani vi sarà un momento importante per gli utenti Xbox: il 10 ottobre sarà infatti il day one di Forza Motorsport.

Dopo aver assistito al confronto su PC e Xbox Series X/S del racing game di Microsoft, Forza Motorsport, è quasi giunto il momento per tutti i giocatori di scendere in pista con la propria autovettura, assaporando le grandi qualità del simulatore di corse ideato dagli Xbox Game Studios e da Turn 10. Da domani vi sarà modo di competere con oltre 500 auto sbloccabili nel corso del proprio viaggio, così da primeggiare contro gli sfidanti provenienti da tutto il mondo e dominare la pista.

Gli pneumatici sono stati riscaldati, ma voi siete pronti? Manca solo un giorno al day one effettivo di Forza Motorsport. Avete già effettuato l'acquisto anticipato ed il preload dell'avventura automobilistica confezionata da Microsoft per il proprio ecosistema PC e console? Oppure siete tra gli utenti che hanno proceduto con l'acquisto della Deluxe Edition per gareggiare con largo anticipo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.