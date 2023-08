Forza Motorsport pronto a sfrecciare su PC: le Specifiche Minime, Raccomandate e Ideali

In attesa di scatenarsi alla Gamescom con le novità su Forza Motorsport, gli studi Turn 10 si riaffacciano sui social per svelare le specifiche di sistema Minime, Raccomandate e Ideali della versione PC del simulatore automobilistico in arrivo tra poche settimane anche su Xbox Series X|S.

L'infografica pubblicata dalla sussidiaria statunitense degli Xbox Game Studios elenca le componenti hardware supportate dalle diverse configurazioni di Forza Motorsport, dai processori alle schede video passando per la memoria RAM e lo spazio di archiviazione richiesto su SSD (preferibilmente NVMe).

A prescindere dalla propria configurazione hardware, tutti gli appassionati di videogiochi di guida simulativi potranno trarre vantaggio dal supporto alle tecnologiche di upscaling e upsampling più evolute come DLSS e FSR 2. Viene inoltre confermata la piena compatibilità con DirectStorage (se volete saperne di più al riguardo, per un ulteriore approfondimento sul tema vi consigliamo di leggere il nostro speciale su cos'è e come funziona il rivoluzionario DirectStorage).

Per quanto riguarda la versione console del racing game firmato Turn 10, sulle pagine di Everyeye.it trovate tutti i dettagli su specifiche e preset grafici di Forza Motorsport su Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi all'infografica sulle specifiche PC di Forza Motorsport, vi ricordiamo che l'esclusiva Microsoft sarà disponibile dal 10 ottobre su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.