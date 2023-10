Forza Motorsport: quando esce su Game Pass, come scaricarlo e come giocare prima

Quando esce Forza Motorsport su Xbox Game Pass? E come fare per scaricare il gioco dal catalogo su PC, Xbox Series X/S e Cloud? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco di corse di Microsoft e Turn10, uno dei giochi più attesi dell'autunno 2023.

Quando esce Forza Motorsport?

Forza Motorsport esce il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X/S, dallo stesso giorno il gioco sarà disponibile per il download nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass, giocabile su computer Windows, console Xbox Series X/S e via Cloud su mobile o Smart TV.

Volete giocare prima del lancio? In questo caso l'unica cosa da fare è acquistare Forza Motorsport Premium Edition su Xbox Store che include fino a 5 giorni di accesso anticipato al gioco completo, oltre ai DLC Pacchetto Auto Giorno di Gara, Pass Auto, Abbonamento VIP e Pacchetto Benvenuto.

Il gioco verrà sbloccato a mezzanotte di martedì 10 ottobre per chi ha acquistato la versione standard o a mezzanotte di giovedì 5 ottobre se avete prenotato la Premium Edition. Se invece scaricate la versione Game Pass, questa sarà disponibile da mezzanotte del 10 ottobre (notte tra il 9 e 10 ottobre).

Come scaricare Forza Motorsport su Game Pass

E' molto semplice, da Xbox Series X/S vi basterà andare nella sezione Game Pass da Xbox Store o dalla dashboard, troverete Forza Motorsport in evidenza tra nuovi giochi, a questo punto cliccate su Installa per iniziare il download e procedere con l'installazione, al termine troverete il gioco nell'hub i miei giochi e app. Identico procedimento per scaricare il gioco su PC Game Pass, vi basterà visitare Xbox Store da un qualsiasi browser e o tramite l'app Xbox Game Pass che trovate su App Store e Google Play, quest'ultima funziona anche per aggiungere il gioco ai download su console. Buon divertimento!