Forza Motorsport è qui per restare: Microsoft vuole supportarlo per anni

Cresce sempre di più l'attesa nei confronti del nuovo Forza Motorsport, in arrivo su PC e Xbox Series X/S il prossimo 10 ottobre 2023. Microsoft vuole puntare forte sul nuovo simulatore automobilistico di Turn 10, con un supporto regolare e costante che dovrebbe durare per anni.

A confermarlo è Phil Spencer, numero uno di Xbox, nel corso di un'intervista con IGN.com nella quale si è soffermato anche sul prossimo episodio di Forza Motorsport, da lui descritto come un vero e proprio gioco live service che riceverà continui aggiornamenti e contenuti aggiuntivi nel corso del tempo (ad esempio con l'aggiunta di diversi nuovi tracciati per Forza Motorsport).

"Sarà una piattaforma live service, ho esitato un po' a definirlo tale perché ritengo ci sia molta complessità sul significato di questo termine", afferma Spencer, che prosegue: "Penso che ciò che vediamo con la serie di Forza sia una continua evoluzione di esperienze e tecnologie, così come di tracciati ed automobili. E sappiamo che quando le persone investono sul gioco vogliono essere sicure che continueremo a supportarlo". Spencer assicura dunque che sarà proprio così: "Vogliamo che questo sia un posto dove le persone sentano di poter investire il loro tempo e la loro esperienza, sapendo che continueremo ad investire in Forza Motorsport negli anni a venire".

Insomma, aspettiamoci continua carne al fuoco per il progetto in futuro, in attesa intanto di vederlo debuttare su PC e Xbox. Intanto sono state rivelate le specifiche PC di Forza Motorsport tra minime, raccomandate e ideali.