Forza Motorsport, i rumor sfrecciano ad alta velocità: il gioco potrebbe uscire ad ottobre

Alla luce delle indiscrezioni sull'uscita di Forza Motorsport ad ottobre uscite nel corso dello scorso mese, si è pensato che l'autunno di Xbox Series X potrebbe essere caratterizzato dall'uscita di una delle produzioni di punta della line-up Xbox più attese dell'anno, anche se per adesso non vi è alcuna conferma ufficiale.

Eppure, in rete continuano a circolare le medesime informazioni: a parlare della possibile data d'uscita del gioco Turn 10 Studios, questa volta, è la redazione di eXputer: nel corso delle ultime ore, ha fatto sapere che Forza Motorsport verrà pubblicato il 10 ottobre 2023. Questa notizia andrebbe quindi a confermare quanto emerso nelle scorse settimane e, a quanto pare, potremmo avere conferma di quanto dichiarato da eXputer nel corso dell'evento dell'11 giugno.

La presenza di Turn 10 Studios all'Xbox Showcase è stata confermata: Forza Morsport ha mostrato le supercar in copertina facendo sapere che il gioco sarà allo Showcase, perciò non ci resta solo che attendere la conferma della data d'uscita. Il titolo verrà davvero pubblicato il 10 ottobre 2023? Non è da escludere a priori, soprattutto a seguito della mancanza di ritardi nello sviluppo del gioco e della mancanza di rinvii ufficiali confermati dalla compagnia nello scorso mese. In ogni caso, la community del marchio verde crociato è in attesa di conoscere quello che è stato il lavoro del team dietro la creazione del prossimo Forza Motorsport.