Forza Motorsport scalda i motori su PC e Xbox Series X|S: Eaglerock Speedway in video

Dopo aver scoperto tutti i dettagli sulla fisica next gen degli pneumatici di Forza Motorsport, Turn 10 ci invita a divorare l'asfalto digitale del tracciato di Eaglerock Speedway con un nuovo video ingame.

Il circuito ovale realizzato dalla sussidiaria statunitense degli Xbox Game Studios prende spunto dagli iconici tracciati delle gare NASCAR per dare ai giocatori l'opportunità di cimentarsi in entusiasmanti gare di velocità all'ultima sportellata.

A dispetto dell'apparente 'semplicità' di questa tipologia di sfide, i circuiti ovali come l'Eaglerock Speedway sono perfetti per testare i riflessi e le abilità dei piloti, in ragione della velocità e delle posizioni perse a ogni minimo errore commesso in gara.

Il nuovo tracciato svelato da Turn 10, anche per questo, promette di essere il banco di prova ideale per l'IA next gen dei piloti di Forza Motorsport, proprio in virtù della reattività e delle competenze richieste nella scelta delle traiettorie, delle frenate, delle accelerazioni e dei sorpassi da tentare sui rettilinei.

La bandiera a scacchi dell'Eaglerock Speedway sventolerà su questo e sugli oltre venti circuiti di Forza Motorsport a partire dal 10 ottobre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.