Forza Motorsport scatenato alla Gamescom: nuovo tracciato e dettagli sulla versione PC

Per celebrare la propria partecipazione alla Gamescom 2023, Turn 10 ne approfitta per rivelare tanti nuovi dettagli in più sull'atteso nuovo episodio di Forza Motorsport, pronto a fare il suo esordio su PC e Xbox Series X/S il prossimo 10 ottobre 2023.

Anzitutto, gli sviluppatori confermano la presenza di un altro nuovo tracciato, il circuito del GP di Nurburgring, disponibile subito al day one all'interno del gioco. In aggiunta, a partire dalla primavera del 2024 si potrà correre sulla pista di Nordschleife, uno dei futuri contenuti aggiuntivi che Turn 10 sta preparando per il nuovo Forza Motorsport così da assicurare un supporto costante e regolare post-lancio. Nelle scorse settimane era intanto già stato rivelato un tracciato inedito per Forza Motorsport, mai apparso prima all'interno della serie.

Per quanto riguarda invece l'edizione PC del simulatore di guida, da adesso è possibile prenotare Forza Motorsport su Steam con la possibilità di giocare 5 giorni prima del lancio per tutti coloro che acquisteranno la Premium Edition dell'opera. Oltre alla presenza del cross-play e cross-save con la versione Xbox Series X/S, Turn 10 afferma che il nuovo Forza Motorsport è stato "ottimizzato per funzionare al meglio su una vasta gamma di PC" grazie anche al supporto di tecnologie quali NVIDIA DLSS 2 e AMD FSR 2.2.

Tra gli altri particolari relativi alla versione PC, è confermato il supporto al 4K ed oltre, con la presenza di risoluzioni ultrawide, HDR, DirectStorage, framerate sbloccato giocando in single player con V-Sync attivo o disattivo, DirectInput API ed altro ancora. Turn 10 promette inoltre un continuo perfezionamento dell'edizione PC anche dopo il lancio attraverso varie ottimizzazioni volte a migliorare sempre di più l'esperienza offerta dal gioco.

