Forza Motorsport sfreccia nel video gameplay dell'Xbox Developer Direct

In coincidenza dell'Xbox Developer Direct aperto dall'annuncio della data d'uscita di Minecraft Legends, i ragazzi di Turn 10 hanno mostrato degli spezzoni in-engine e delle scene di gameplay inedite di Forza Motorsport.

Chris Esaki, Creative Director di Turn10, ci immerge nelle atmosfere dell'ultimo simulatore automobilistico targato Microsoft per offrirci tanti nuovi dettagli sull'esclusiva Xbox. L'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios entra così nel merito degli interventi compiuti dal suo team per fare di Forza Motorsport il videogioco di guida più realistico che sia mai stato concepito.

Dalla viva voce di Esaki apprendiamo ad esempio che il motore grafico offrirà una rappresentazione fedele dell'accumulo della polvere e delle aree della carrozzeria più soggette a graffi e ammaccature. Il focus di Turn 10 sulle novità grafiche, ludiche e contenutistiche del prossimo capitolo di Forza Motorsport prosegue con la conferma dell'audio registrato da zero per ogni auto, del suono personalizzato per le sospensioni e gli pneumatici e l'utilizzo di ben 3TB di dati in fotogrammetria digitale e LaserScan.

Non mancano poi i riferimenti alle modifiche apportate al modello di guida per integrare in maniera realistica le superfici bagnate, la gestione in tempo reale dell'usura degli pneumatici, le gare in notturna, la telecamera dinamica per la visuale interna all'abitacolo e l'aggiunta di tanti tracciati inediti che andranno ad aggiungersi alle piste storiche della serie. Il tutto, gestito in 4K a 60fps su Xbox Series X, con tanto di supporto al Ray Tracing in gara.

Pur senza svelare la data di lancio definitiva, il trailer dell'Xbox Developer Direct ci ricorda che Forza Motorsport sarà disponibile nel corso del 2023 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.