Forza Motorsport, sorpasso mancato su Gran Turismo 7: su Metacritic ha una media inferiore

Forza Motorsport si prepara a fare il suo rombante ritorno su PC e console Xbox con quello che è il capitolo della serie motoristica più ambizioso mai realizzato da Turn10 e Microsoft. Tuttavia, al termine delle recensioni ricevute dalla stampa internazionale, scopriamo che il sorpasso ai danni di Gran Turismo 7 non c'è stato.

Basandosi sulle valutazioni ricevute da 62 testate diverse, Forza Motorsport ha accumulato una media voto su Metacritic pari a 85. Un risultato sicuramente molto positivo, che però non riesce a superare il consolidato 87 di Gran Turismo 7, il più recente capitolo del "Real Driving Simulator" di Polyphony Digital e Sony.

Nella storica rivalità tra i due franchise, quindi, la spunta al momento il titolo diretto da Kazunori Yamauchi, ma non è detto che le cose rimangano così per sempre. C'è da tenere in considerazione, infatti, che Gran Turismo 7 ha ricevuto oltre il doppio del numero di recensioni rispetto a Forza Motorsport, e che la media di quest'ultimo potrebbe ulteriormente variare nel corso dei prossimi giorni.

Pur avendo proposto un'esperienza racing sim-cade piuttosto avvincente, Turn10 non ha convinto pienamente la stampa a causa di una modalità Carriera priva di mordente. Anche in questo caso, la situazione potrebbe migliorare considerando che Turn10 continuerà a supportare ed aggiornare il titolo con nuovi contenuti. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Forza Motorsport.