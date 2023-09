Forza Motorsport, sorpresa per tutti i fan: i tracciati post-lancio saranno gratis!

Microsoft ha dichiarato di voler supportare Forza Motorsport per anni attraverso numerosi contenuti post-lancio. Tra questi ovviamente non mancheranno nuovi tracciati, e c'è una buona notizia per gli appassionati della serie: tutte le piste aggiuntive verranno introdotte gratuitamente all'interno del gioco.

Nei piani di Microsoft e Turn 10 c'è l'intenzione di trattare i nuovi circuiti come regolari update, accessibili dunque ai giocatori senza costi ulteriori. A confermarlo nel corso di un'intervista con IGN.com è stato Chris Esaki, creative director di Forza Motorsport: "Di sicuro non vogliamo creare spaccature all'interno della community di Forza Motorsport, soprattutto in ambito multiplayer. Pertanto tutti i tracciati da adesso e fino al prossimo futuro arriveranno gratuitamente all'interno del gioco, in modo così che tutti possano goderseli".

Esaki conferma inoltre che tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio previsti per il simulatore di guida verranno integrati senza soluzione di continuità all'interno della modalità Carriera, che dunque si evolverà ed arricchirà costantemente con il passare del tempo. Turn 10 vuole dunque fare le cose in grande con il nuovo episodio della serie, ed ora non resta dunque che attendere il debutto del gioco su PC e Xbox Series X/S, previsto per il 10 ottobre 2023.

A tal proposito è già disponibile il preload di Forza Motorsport e richiede di avere parecchio spazio libero sulle proprie piattaforme: bisognerà infatti scaricare la bellezza di 132,1GB.