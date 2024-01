Forza Motorsport, sorpresa: il Nürburgring arriva prima del previsto con l'Update 5

Dopo aver accolto il Daytona International Speedway con l'Update 4, Forza Motorsport si prepara ad accogliere uno dei tracciati più rappresentativi delle competizioni su quattro ruote: il Nürburgring Nordschleife.

Originariamente previsto per il debutto nella primavera del 2024, sembra che il team abbia completato il circuito più rapidamente del previsto. La notizia è stata inizialmente rivelata in un breve segmento riguardo all'Update 5 nello streaming mensile di Forza, prima di essere confermata sul sito ufficiale del gioco.

Il famoso circuito tedesco, a pochi anni dal suo centenario, arriverà nel corso di febbraio in Forza Motorsport. Negli ultimi tempi, è forse divenuto più noto per i giri veloci che vengono qui effettuati da ormai 30 anni. Infatti, è stata spesso la pista di prova preferita dalle case automobilistiche che cercavano di confrontarsi con le loro nuove auto ad alte prestazioni. Il Nordschleife costituisce più dell'80% del tracciato N24 utilizzato annualmente per la gara di endurance, che presto arriverà anche su Assetto Corsa Competizione.

Il Nürburgring rappresenterà la novità contenutistica principale dell'Update 10, ma Turn10 ha continuato a lavorare per migliorare la stabilità del gioco e apportare ulteriori correzioni per alcuni problemi tecnici. Nel giro di un paio di settimane, infine, verremo a conoscenza delle ulteriori aggiunte, comprese le nuove auto che veranno introdotte nel racing game.