Forza Motorsport: spariti i riferimenti allo Smart Delivery, in arrivo solo su Series X?

Nelle ultime ore sta facendo discutere la misteriosa scomparsa della dicitura "Smart Delivery" tra le feature supportare da Forza Motorsport e citate sul sito ufficiale Xbox.

Qualche utente particolarmente attento ha infatti analizzato con attenzione la pagina del gioco notando la piccola ma importante differenza. Al momento è possibile leggere solo del supporto alla risoluzione 4K, ai 60 fotogrammi al secondo e al DirectX Ray Tracing. Non è chiaro se si tratti di un semplice errore o se Turn 10 abbia effettivamente deciso di posticipare il gioco e non renderlo più disponibile su Xbox One, modificando in corsa il progetto e puntare alla pubblicazione esclusivamente su PC e Xbox Series X.

In questi casi non possiamo far altro che attendere una dichiarazione direttamente da Microsoft, la quale potrebbe a breve svelare quali sono i piani per la pubblicazione del gioco. Vi ricordiamo infatti che, sebbene Phil Spencer abbia annunciato che Xbox One verrà supportata per altri due anni, non è da escludere che alcuni team di sviluppo possano decidere di portare i loro giochi solo sulla piattaforma di prossima generazione.

Avete già dato un'occhiata al trailer d'annuncio in-engine di Forza Motorsport su Xbox Series X?