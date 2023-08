Forza Motorsport: splitscreen e piloti IA nel multiplayer assenti al lancio, ecco perché

Dopo aver gareggiato sotto la pioggia di Forza Motorsport e aver descritto tutti gli interventi compiuti per dare forma all'esperienza multiplayer del simulatore automobilistico, i ragazzi di Turn 10 hanno confermato che alcune funzionalità non saranno disponibili per il giorno di lancio.

In occasione dell'atteso Forza Monthly sulle novità del comparto multigiocatore di Forza Motorsport, il Creative Director Chris Esaki ha delineato la visione del team di Turn 10 svelando le funzionalità 'legacy' assenti dai contenuti day one e destinate ad essere aggiunte nella fase di supporto post-lancio.

A detta di Esaki, all'uscita del gioco non sarà possibile accedere alla modalità Spettatore o gareggiare in multiplayer con piloti gestiti dall'IA nelle modalità online principali, per una semplice ragione: "Avere dei giocatori che entrano nella lobby con la sola intenzione di fare da spettatori non è la tipologia di gara che vogliamo proporre. Allo stesso modo, anche le sfide multiplayer contro piloti gestiti dall'IA non avrebbero molto senso, con tutti i potenziali impatti sul sistema di 'punteggio di sicurezza' deputato a gestire la regolamentazione sulle penalità e il comportamento da tenere in gara, di conseguenza non saranno disponibili al lancio".

Anche le gare multiplayer a schermo condiviso salteranno l'appuntamento con il day one di Forza Motorsport. A tal proposito, l'esponente di Turn 10 dichiara che "il nostro team ha dovuto investire tutte le risorse nella revisione completa del motore di rendering e nelle nuove caratteristiche del modello di guida, del motore fisico e del comportamento dell'intelligenza artificiale. Ciò, purtroppo, ha reso lo splitscreen una caratteristica molto difficile da implementare sin dal lancio".

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Forza Motorsport e la ricerca del realismo tra carriera e meteo dinamico, non prima però di ricordarvi che il simulatore di guida di Microsoft è previsto al lancio per il 10 ottobre su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.