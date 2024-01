Forza Motorsport: uno storico circuito statunitense in arrivo con l'Update 4

Il lavoro di Turn 10 per risolvere le tre principali criticità del gameplay di Forza Motorsport procede di pari passo con lo sviluppo dell'Update 4, un importante aggiornamento gratuito che porterà in dote uno storico circuito statunitense.

Il prossimo aggiornamento maggiore del simulatore automobilistico in esclusiva Microsoft andrà infatti ad ampliare il roster dei tracciati per fare spazio al Daytona International Speedway, il famosissimo circuito motoristico di Daytona Beach che ha visto nascere la NASCAR e fatto da sfondo ad alcune delle gare automobilistiche (e non solo) più emozionanti che siano mai state disputate dalla seconda metà degli anni '50 ad oggi.

Come per tutti gli altri tracciati di Forza Motorsport che ricreano delle controparti reali di circuiti famosi, anche nel caso dell'International Speedway di Daytona il team di Turn 10 ha ricostruito in fotogrammetria ogni singolo centimetro del manto stradale e realizzato con dovizia di particolari gli spalti e tutti gli elementi dell'ambientazione.

Sul fronte squisitamente contenutistico, l'Update 4 di Forza Motorsport introdurrà anche dei nuovi Eventi nella Carriera singleplayer come l'Italian Challengers Tour, diverse auto da sbloccare (o da acquistare con il Car Pass) e delle sfide inedite per il comparto multigiocatore, dalle attività Rivali alle gare classificate.

Il rollout dell'Update 4 avverrà in due fasi: da martedì 16 gennaio sarà possibile cimentarsi nelle sfide del Daytona International Speedway, mentre da giovedì 18 gennaio partirà la nuova fase ingame con gli Eventi e le gare multiplayer da disputare su PC e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il resoconto delle novità dell'Update 3 di Forza Motorsport lanciato a metà dicembre.