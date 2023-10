Forza Motorsport si supera: 300% di giocatori in più al day one rispetto al passato

Secondi i dati raccolti da True Achievements, con quasi 150.000 giocatori, Forza Motorsport ha registrato al day one un picco di guidatori che supera del 300% quelli del precedente miglior lancio, ossia Forza Motorsport 3 (25.228).

Forza Motorsport 3 aveva mantenuto il suo primato a lungo, prima che il nuovo Forza Motorsport del 10 ottobre 2023 glielo strappasse. Gli autori dell'analisi riflettono sul fatto che Forza Motorsport ha guadagnato terreno già grazie ai cinque giorni di accesso anticipato per i possessori della Premium Edition e, soprattutto, grazie al lancio su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Stando ai dati raccolti sulla propria platea, gli analisti di TA mettono in luce una grande spinta da Xbox Game Pass su Forza Motorsport, che ha visto, in alcuni casi, circa il quadruplo dei giocatori al lancio rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Forza Motorsport è stato il primo gioco della serie ad essere lanciato su Xbox Game Pass e PC Game Pass e il grande successo al lancio, almeno in termini di giocatori rilevati su TA, ha messo in risalto le potenzialità del servizio in abbonamento di Microsoft.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile dal 10 ottobr e si prepara a sfrecciare verso la Patch 1.1, che introdurrà alcune interessanti novità, anche in risposta al feedback della community.