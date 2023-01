Forza Motorsport: tante sorprese questa settimana, nuovo evento in arrivo

Forza Motorsport è uno dei protagonisti di Xbox Developer Direct del 25 gennaio ma non solo, perché Turn10 ha annunciato un secondo showcase previsto per il giorno successivo e in programma dunque per il 26 gennaio alle 18:00 ora italiana.

L'evento dovrebbe durare circa 90 minuti, il nuovo appuntamento Forza Monthly sarà incentrato su Forza Motorsport e non dovrebbero dunque esserci novità su Forza Horizon 5. Se idealmente durante lo showcase del 25 gennaio vedremo il gioco in azione e presumibilmente scopriremo la data di uscita, l'appuntamento del giorno successivo sarà dedicato all'approfondimento di vari aspetti del gameplay, con interviste e chiacchiere con gli sviluppatori.

Forza Motorsport è atteso per la prima metà dell'anno su PC e Xbox Series X/S, disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass. Dopo la prima presentazione avvenuta nel 2020, di Forza Motorsport si sono perse le tracce e Turn10 è rimasta in silenzio lavorando per dare vita ad una esperienza racing di nuova generazione, senza tradire lo spirito del brand Forza Motorsport.

Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più, tra mercoledì e giovedì scopriremo se il lavoro di Turn10 ha le carte in regola per portare avanti uno dei franchise più rappresentativi del genere.