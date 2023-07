Forza Motorsport: tanti dettagli sulla fisica next gen degli pneumatici

Dopo aver fornito degli importanti chiarimenti sull'IA next gen dei piloti di Forza Motorsport, Turn 10 illustra tutte le migliorie apportate al motore fisico deputato alla gestione degli pneumatici.

Gli sviluppatori statunitensi spiegano che il livello di fedeltà degli pneumatici sarà 48 volte superiore rispetto a quanto sperimentato negli ultimi tre capitoli della serie: tutto ciò si tradurrà in un'esperienza di giuda che, a detta di Turn 10, sarà decisamente più divertente, soprattutto per quanto concerne il 'feeling alla guida' restituito dalle accelerazioni, dalle curve e dalle frenate.

Un esempio della cura riposta dagli sviluppatori di Forza Motorsport sulla fisica degli pneumatici è rappresentato dai punti di contatto delle gomme con l'asfalto: "I precedenti giochi di FM avevano un solo punto di contatto del pneumatico sulla superficie che si muoveva a 60 cicli al secondo. Ciò rappresentava un problema per i cordoli poiché poteva causare incoerenze e cambiamenti irrealistici nelle forze di sospensione, oltre che portare gli pneumatici a perdere brevemente il contatto con il suolo. La nuova fisica degli pneumatici ha invece 8 punti di contatto con la superficie della pista per letture eseguite in tempo reale a 360 cicli al secondo, consentendo agli pneumatici di trovare aderenza su qualsiasi tipo di superficie irregolare. Ciò si tradurrà in una migliore guidabilità e in un comportamento estremamente realistico sulle superfici irregolari".

Il nuovo motore fisico di FM si premurerà di gestire anche le modifiche apportate al modello di guida dalla scelta della mescola degli pneumatici: le auto di serie avranno la possibilità di utilizzare pneumatici Street, Performance, Race o Drag insieme al pneumatico Wet per le gare sul bagnato. Ogni tipologia di gomma avrà poi tre mescole con diverse caratteristiche di aderenza e usura che si rifletteranno sulla guidabilità. Turn 10 ha poi introdotto una nuova tipologia di pneumatici, i Vintage, specifici per le auto d'epoca.

A prescindere dalla mescola e dal tipo di pneumatico, ogni ruota sarà soggetta a un modello fisico che gestirà in tempo reale l'usura e i cambiamenti di temperatura: gli pneumatici roventi, come nella realtà, perderanno aderenza con l'asfalto, ma il passaggio di stato tra una gomma in perfette condizioni e una gomma usurata (o rovente) sarà più fluido, garantendo una migliore guidabilità e un maggiore realismo.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Forza Motorsport è atteso al lancio per il 10 ottobre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, ma non sul nuovo Game Pass Core appena annunciato.