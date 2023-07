Forza Motorsport: trapelano nuove immagini dell'esclusiva Xbox

Dopo averi ricevuto direttamente dagli sviluppatori di Turn10 i nuovi dettagli sulla fisica dei pneumatici di Forza Motorsport, trapela online una nuova galleria di immagini tratte dal nuovo capitolo della serie automobilistica in arrivo su PC Windows e console Xbox Series X|S.

Raggiungendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo a degli scatti inediti di Forza Motorsport. Le immagini in questione ritraggono l'auto da turismo RS3 LMS mentre sfreccia sul circuito Maple Valley sotto una pioggia torrenziale. Il materiale potrebbe provenire da un Dev Flight di Turn10, ovvero da una fase di prova a porte chiuse del titolo con cui gli sviluppatori ricevono nuovo feedback sul gioco da parte dei tester QA.

Naturalmente risulta piuttosto ostico evincere dettagli particolarmente significativi, se non sul lato prettamente grafico ed estetico. Pur continuando ad essere ascrivibile al genere "simcade" dei titoli automobilistici, Forza Motorsport intende segnare un passo in avanti per la serie nella ricerca del realismo. Un obiettivo che il team vuole raggiungere. oltre che con un rinnovato e sofisticato modello di guida, anche tramite un'alta fedeltà visiva e una resa del clima dinamico senza precedenti nella storia del franchise.

Nell'attesa di scendere in pista il 10 novembre di quest'anno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forza Motorsport per ulteriori approfondimenti sul titolo curato da Turn10.