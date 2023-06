Forza Motorsport, prezzi e contenuti di tutte le edizioni: Early Access solo con Premium

Subito dopo l'annuncio della data di lancio di Forza Motorsport per PC e Xbox Series X|S, Microsoft e Turn 10 Studios hanno dato ufficialmente il via ai preordini delle tre edizioni del gioco su Microsoft Store. Ecco a voi tutti i contenuti e i prezzi di Standard, Deluxe e Premium Edition.

Standard Edition

Include esclusivamente il gioco base. Costa 79,99 euro.

Deluxe Edition

Include il gioco completo e il Pass Auto, comprendente 30 auto che verranno consegnate settimanalmente (una a settimana). Costa 89,99 euro.

Premium Edition

Include il gioco completo con 5 giorni di accesso anticipato (giocate a partire dal 5 ottobre 2023), il pacchetto auto Giorno di gara (8 auto mai viste su forza modificate per la pista, tra cui l'Acura #36 Gradient Racing NSX GT3 del 2018 e la Vauxhall #66 Power Maxed TAG Racing Astra del 2017), il Pass Auto (30 auto fornite all'interno del gioco settimanalmente, una a settimana), l'abbonamento VIP (Punti Esperienza x2, 5 auto Forza Edition e altri bonus) e il Pacchetto di benvenuto (5 auto e crediti bonus). Costa 99,99 euro.

Nel momento in cui vi scriviamo, Forza Motorsport risulta essere preordinabile in formato digitale esclusivamente sul Microsoft Store, mentre su Steam non è ancora possibile prenotarlo. Ci teniamo a ricordare che il gioco verrà anche incluso nella sua Edizione Standard in Xbox e PC Game Pass immediatamente al day one del 10 ottobre 2023.