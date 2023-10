Forza Motorsport: tutti i trucchi per vincere e guadagnare tanti Crediti

Per la gioia di tutti gli appassionati di motori, il nuovo Forza Motorsport è approdato su PC e Xbox Series X|S e permette di sfrecciare sulle piste più importanti del mondo con un’incredibile varietà di veicoli. Se anche voi state per salire a bordo di questi bolidi, magari grazie al Game Pass, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Scegliete l’auto iniziale migliore per voi

Anche nell’ultimo Forza Motorsport si inizia con un classico dei giochi di guida: la scelta dell’auto iniziale. A questo giro dovrete decidere se saltare subito in sella ad una Honda Civic Type R del 2018, alla Subaru STI S209 del 2019 o alla Ford Mustang GT del 2018. Premettendo che qualsiasi macchina vi permetterà senza troppi problemi di affrontare le prime gare per poi passare a vetture più performanti, è bene precisare che ciascuna delle tre proposte ha le sue peculiarità. La scelta migliore per chi sta iniziando la carriera è probabilmente la Subaru, che grazie ad una buona manovrabilità e ad una discreta accelerazione permette di arrivare sul podio senza fatica. La Ford è invece la più veloce delle tre, ma è al contempo più difficile da controllare. A chiudere il cerchio è la Honda, che è quella con la manovrabilità più elevata delle tre, sebbene in questo caso le velocità raggiunte siano inferiori a quelle della Subaru e della Ford.

Aumentate la difficoltà dei Drivatar

Una volta selezionata la vostra prima automobile in Forza Motorsport, è il momento di scendere in pista. A tal proposito, vi suggeriamo di non adagiarvi sugli allori quando si tratta di scegliere il livello di difficoltà dei Drivatar, ossia i piloti controllati dall’IA i cui comportamenti si rifanno allo stile di gioco degli altri utenti. Restare sui livelli di sfida più bassi rende sicuramente più facile tagliare il traguardo per primi, ma al contempo impedisce di ottenere quantità generose di Crediti, che sono essenziali per poter acquistare nuove auto. Il nostro consiglio è quello di partire con una difficoltà dei Drivatar bassa o intermedia e aumentarla ogni volta che il vostro livello di guida migliora al punto da rendere la vittoria scontata.

Usate le Regole Esperto

Oltre a poter selezionare l’abilità dei Drivatar, i giocatori di Forza Motorsport possono modificare anche un’altra impostazione che influisce in maniera netta sulla difficoltà di gioco. Stiamo parlando delle Regole, che possono essere di tre tipi.

Ecco di seguito quelle disponibili e le caratteristiche che le contraddistinguono:

Regole Club: i danni al veicolo sono puramente estetici, è possibile utilizzare il Riavvolgimento e le penalità sono limitate

i danni al veicolo sono puramente estetici, è possibile utilizzare il Riavvolgimento e le penalità sono limitate Regole Sport: ad avere un comportamento realistico sono solo il carburante e le gomme, il Riavvolgimento è disponibile e le penalità sono moderate

ad avere un comportamento realistico sono solo il carburante e le gomme, il Riavvolgimento è disponibile e le penalità sono moderate Regole Esperto: la simulazione coinvolge anche carburante e danni (che sono anche funzionali), non è possibile usare il Riavvolgimento e le penalità sono complete

In base al set di regole selezionato cambia anche il quantitativo di Crediti che si ottiene a fine gara e, dal momento che con le Regole Esperto si guadagna il 10% in più, potrebbe essere un’ottima idea quella di giocare senza la possibilità di tornare indietro nel tempo in caso di errori e con i danni funzionali. Se poi ciò dovesse rivelarsi troppo complesso, potete passare ai set di regole più semplici, rinunciando però ad una parte del bonus.

Partite in fondo

Chi vuole massimizzare il quantitativo di Crediti ottenuti nelle gare di Forza Motorsport può anche sfruttare la meccanica relativa alla griglia di partenza. Prima di scendere in pista, vi verrà chiesto in quale posizione dare il via alla gara: selezionare un posto in prima fila vi fornirà sicuramente un vantaggio, ma al tempo stesso non vi permetterà di ottenere alcun bonus. Decidere invece di partire dal fondo, vi darà l’opportunità di farvi valere tra i piloti avversari e, in caso di successo, vi farà anche ottenere un bel po’ di crediti aggiuntivi. Tale procedimento ha una grande utilità anche in termini di punti esperienza, poiché partire dall’ultimo posto ed arrivare in prima posizione è sicuramente tra i metodi più efficaci per accumulare XP. Per chi non lo sapesse, l’esperienza serve ad acquistare potenziamenti per le auto, che sono essenziali per rendere il veicolo competitivo e tenere testa ai Drivatar nel corso della carriera.

Alleggerite l’auto

Tra le varie opzioni che i giocatori di Forza Motorsport hanno per personalizzare l’assetto della vettura troviamo anche quella relativa al carburante. Sebbene si tratti di una risorsa fondamentale per alimentare il veicolo e consentirgli di funzionare, il carburante è anche un peso e, pertanto, incide negativamente sulla velocità. A meno che non dobbiate partecipare ad una gare particolarmente lunga e complessa, vi suggeriamo di rimuovere una parte del carburante: in questo modo l’auto sarà più leggera e potrete sfrecciare sull’asfalto superando tutti i vostri rivali, che di default avranno sempre il serbatoio pieno.

Approfittate degli sconti

Se siete appassionati di giochi di guida, è molto probabile che apprezziate le auto sportive e che vi sia un marchio specifico al quale siete particolarmente affezionati. A questo proposito, potrebbe tornarvi utile una meccanica di Forza Motorsport che rende più semplice collezionare tutti i veicoli di un brand. È sufficiente acquistare cinque diversi bolidi dello stesso produttore per ottenere uno sconto permanente su tutti quelli che ancora non sono entrati nel vostro garage. Sfruttando questa tecnica, potreste ad esempio accaparrarvi tutte le Lamborghini risparmiando un bel po' di Crediti, ovviamente dando la precedenza alle auto del marchio che hanno un costo inferiore. Se poi siete a corto di denaro, prendete in considerazione la possibilità di vendere le vetture che non siete soliti utilizzare.

