Forza Motorsport: Turn 10 promette di risolvere le tre principali criticità del gameplay

Tra i tanti miglioramenti in arrivo nel 2024 su Forza Motorsport ci saranno anche degli interventi risolutivi sulle maggiori criticità del gameplay: a darne notizia sono gli stessi ragazzi degli studi Turn 10 in un messaggio rimbalzato sulle pagine del sito ufficiale della serie racing simulativa.

La sussidiaria storica degli Xbox Game Studios si rivolge infatti ai tanti appassionati di Forza Motorsport per riferire di essere al lavoro sulle tre criticità più segnalate dalla community, ovvero il sistema di progressione, l'IA e il regolamento di gara.

In merito al sistema deputato a gestire la progressione, Turn 10 spiega di voler apportare delle profonde modifiche ad alcuni degli aspetti più criticati dagli utenti: gli sviluppatori statunitensi, ad ogni modo, preferiscono non fornire ulteriori dettagli sui cambiamenti previsti in tal senso, limitandosi a precisare che si tratta di un intervento prioritario e che, vista la complessità del lavoro richiesto per smussare gli angoli vivi del sistema di progressione, richiederà del tempo per poter essere risolto nel miglior modo possibile.

L'altra criticità segnalata dagli appassionati di FM è il Regolamento di Gara: Turn 10 si dice consapevole del fatto che "in alcune situazioni i regolamenti di Forza Race non funzionano come previsto, specie per quanto concerne le sanzioni incoerenti o ingiuste in caso di speronamento intenzionale o di auto che spingono gli avversari fuori pista". Sulla base dei feedback dei fan, gli sviluppatori affermano quindi di voler condurre dei test approfonditi sulla telemetria e sui dati ingame per migliorare sia i regolamenti di gara che il sistema di penalità di Forza Motorsport.

In ultima battuta, la sussidiaria della casa di Redmond spiega di voler intervenire sull'Intelligenza Artificiale di Forza Motorsport per superare i problemi rappresentati dai comportamenti illogici dei piloti 'non umani', come le frenate brusche, la mancata accelerazione all'uscita di una curva, le traiettorie troppo rigorose e altri atteggiamenti ritenuti "eccessivamente aggressivi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Forza Motorsport.