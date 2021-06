Forza Motorsport: Turn 10 promette un salto generazionale poderoso su Xbox Series X e PC

Di Forza Motorsport per Xbox Series X|S e PC sappiamo ancora molto poco, ma una cosa è certa: possiamo aspettarci grandi cose. L'abbandono della numerazione sta ad indicare la rinascita della serie, mentre il lungo periodo di sviluppo - il più esteso di sempre per un gioco della serie - ci rende molto ottimisti sulla riuscita dell'operazione.

Ad innalzare ulteriormente le nostre aspettative ci ha pensato il Creative Director Chris Esaki durante l'ultimo Forza Monthly, appuntamento mensile dedicato alla serie. Esaki si è innanzitutto detto soddisfatto del feedback ricevuto dai giocatori durante i primi test chiusi di Forza Motorsport, che si sono focalizzati su alcune parti ben specifiche del gioco. "Non possiamo arrivare dove vogliono il team e i giocatori se non facciamo tutto questo assieme", ha dichiarato.

Dopodiché, ha affermato che la fisica ha compiuto un grande salto in avanti rispetto a quella di Forza Motorsport 7: "Per mettere il lavoro sulla fisica in prospettiva... i cambiamenti che abbiamo effettuato da Forza Motorsport 7 ad adesso, sono maggiori di quelli fatti da Forza Motorsport 4 a Forza Motorsport 7. Si tratta fondamentalmente di un grosso balzo generazionale".

Tra le componenti ad aver subito l'evoluzione maggiore figura il sistema di interazione delle ruote con l'asfalto. Nel settimo capitolo il modello di collisione prevedeva un unico punto di contatta con la pista che si aggiornava 60 volte al secondo (60Hz). Nel nuovo capitolo i punti di contatto con l'asfalto salgono ad otto e vengono aggiornati dall'engine ben 360 volte al secondo (360Hz). Stiamo parlando di un livello di fedeltà 48 volte superiore per il solo sistema che governa il contatto delle ruote con il suolo.

Grandi miglioramenti anche per i cordoli: "Un altro esempio di come la fisica abbia portato dei cambiamenti sottili ma evidenti al suolo riguarda i cordoli. I nostri cordoli in passato venivano spesso considerati grezzi, e credo che la situazione sia completamente cambiata adesso. Possono essere approcciati con maggiore fiducia, e penso che il playtest l'abbia confermato. Nella maniera più semplice possibile, posso affermare che i cordoli sono cambiati dal giorno alla notte rispetto al passato".

Il team sta inoltre lavorando sulle condizioni atmosferiche e sulla temperatura del tracciato, e su come queste influenzano aspetti come il grip, la pressione delle gomme e il tipo di gomme. In Forza Motorsport ci saranno numerose mescole, che assieme al nuovo sistema di contatto delle ruote condurranno ad un'esperienza di guida molto più profonda rispetto al passato.