Forza Motorsport: Turn 10 rivela novità su test e sviluppo del nuovo capitolo

Il nuovo capitolo di Forza Motorsport atteso su Xbox Series X/S e PC nel prossimo futuro è ancora in larga parte avvolto nel mistero. Dal suo annuncio avvenuto all'Xbox Game Showcase di luglio 2020, infatti, le informazioni sul nuovo simulatore di corse firmato Turn 10 sono state molto rare.

A fornirci qualche nuova informazione durante l'ultimo evento online di Forza Monthly è stato Chris Esaki, creative director di Turn 10. Esaki si è soffermato sui test in anteprima di Forza Motorsport che hanno coinvolto alcuni giocatori: la prova è stata effettuata a inizio maggio, con i partecipanti che hanno potuto sperimentare le feature multiplayer che caratterizzeranno il nuovo titolo della serie. In aggiunta è previsto un secondo test durante l'estate che il team intende condurre per raccogliere quanti più feedback possibili sull'andamento dei lavori svolti fino a questo punto, perfezionandoli sempre di più nei prossimi mesi.

Infine, un piccolo dettaglio in termini di curiosità: il prossimo episodio per davvero si chiamerà soltanto Forza Motorsport, abbandonando così in maniera definitiva la numerazione utilizzata finora (in alternativa si sarebbe chiamato Forza Motorsport 8). Del resto, il nuovo Forza Motorsport reinventerà il franchise, pertanto si può comprendere il motivo dietro a questa scelta nel nome. Ricordiamo che ad oggi nessuna data o periodo di lancio è mai stato rivelato da Microsoft: che qualche novità possa arrivare all'E3 2021?