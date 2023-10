Forza Motorsport: Update 2 a novembre, arrivano un nuovo circuito e 200 fix

Forza Motorsport ha lasciato la griglia di partenza lo scorso 10 ottobre, ma la sua gara è ancora ben lungi dal potersi dire conclusa. Il prossimo pit-stop è fissato a metà novembre, quando verrà il turno del corposo Update 2.

I ragazzi di Turn 10 sono intervenuti sulle colonne di Forza.net per ringraziare i videogiocatori per il loro supporto e offrire un assaggio di ciò che verrà introdotto con l'Update 2 di Forza Motorsport, che sarà ricordato come il primo aggiornamento di contenuto della storia del gioco. La novità contenutistica più importante sarà sicuramente rappresentata dalla nuova location di Yas Marina, che ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti ospita il circuito in cui si conclude la stagione di Formula 1 e le sue molteplici variazioni.

Ben consci dei numerosi problemi palesati al lancio, solo parzialmente appianati dall'Update 1.1 di questa settimana, i ragazzi di Turn 10 hanno inoltre assicurato che l'Update 2 di Forza Motorsport presenterà ben 200 fix. Molti degli interventi saranno rivolti alla miglioramento della stabilità generale e alla riduzione degli episodi di crash su tutte le piattaforme di gioco, ma non mancheranno anche degli accorgimenti specifici per la versione PC, per il multiplayer e per il gameplay. Diventerà un lontano ricordo anche il bug che caratterizza la 2018 Porsche 718 Cayman GTS Sport, che attualmente rischia di perdere il tettuccio nella visuale in prima persona quando è montato l'upgrade Roll Cage.

Potete consultare la lista preliminare dei fix dell'Update 2 dirigendovi su Forza.net. In attesa di una data di lancio e di maggiori dettagli vi ricordiamo che Forza Motorsport è disponibile all'acquisto su PC e Xbox Series X|S, oltre ad essere incluso nel catalogo di Game Pass.