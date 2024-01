Forza Motorsport, l'Update 4 sfreccia su PC e Xbox: ecco il Daytona International Speedway

Come promesso dal team di Turn10, l'Update 4 di Forza Motorsport è da oggi disponibile su PC e console Xbox Series X|S. Il comparto contenutistico del titolo automobilistico di casa Microsoft si arricchisce con l'arrivo di uno storico circuito statunitense.

Stiamo parlando del Daytona International Speedway, il circuito di Daytona Beach che ha fatto da sfondo alla nascita della NASCAR e di numerose gare rimaste nella memoria collettiva degli appassionati. Gli sviluppatori di Turn10 hanno effettuato un lavoro certosino come con tutti gli altri circuiti presenti nel gioco, ricreando il tracciato utilizzando la fotogrammetria e curando gli elementi secondari nei minimi dettagli.

Se questo costituisce il piatto forte dell'aggiornamento, non c'è da trascurare nemmeno l'arrivo di nuovi eventi per la campagna single player, tra cui l'Italian Challengers Tour, nuove auto da ottenere, e sfide da affrontare in modalità multiplayer. Se da un lato è già possibile da oggi lanciarsi sul Daytona International Speedway, per queste ultime novità bisognerà invece attendere venerdì 18 gennaio, quando avverrà la seconda fase del rollout della patch.

Il lavoro degli sviluppatori di Turn10 non si ferma di certo qui, con il team Microsoft che ha già confermato di star continuando a lavorare per risolvere le tre principali criticità di Forza Motorsport.