Forza Motorsport: l'Update 6 rivoluziona il Sistema di Progressione delle Auto

Alle ore 18:00 di oggi lunedì 11 marzo partirà ufficialmente il rollout dell'Update 6 di Forza Motorsport con il nuovo Sistema di Progressione delle Auto, come ci ricorda Turn 10 con il video approfondimento sulle sorprese e sugli interventi previsti da questo aggiornamento gratuito.

Il piatto forte del sesto update 'maggiore' del simulatore automobilistico per PC, Xbox Series X|S e Game Pass è rappresentato proprio dal nuovo sistema di Car Progression, un intervento che promette di offrire una maggiore libertà nell'allestimento e nel potenziamento della propria auto dei sogni.

Il nuovo Sistema di Progressione delle Auto mira a restituirci a schermo una maggiore libertà nelle parti che desideriamo installare sul nostro bolide, e questo indipendentemente dal Livello Pilota e dal Livello Auto raggiunto. La modifica attuata da Turn 10 passa per la rimozione del sistema delle parti bloccate, e quindi per la possibilità di installare qualsivoglia componente estetico o funzionale spendendo i Crediti ingame per accedere ai relativi Punti Auto.

Ad arricchire il pacchetto confezionato dalla sussidiaria storica degli Xbox Game Studios ci penseranno poi il Combustion Tour inedito della Carriera, 8 nuove auto (dai bolidi Spotlight sbloccabili partecipando alle ultime attività ai veicoli legati al Car Pass) e altri interventi sulla 'qualità di vita' dei fan di Forza Motorsport. Prima di lasciarvi al nuovo video approfondimento sulle sorprese dell'Update 6, vi invitiamo a leggere il nostro resoconto sulle novità dell'Update 5 di Forza Motorsport disponibile da febbraio su PC e Xbox Series X|S.