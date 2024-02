Forza Motorsport verso l'Update 6: svelato il nuovo Sistema di Progressione delle Auto

Una delle principali criticità del gameplay di Forza Motorsport sta per essere risolta, o almeno è questa la promessa con cui Turn 10 preannuncia l'arrivo del nuovo Sistema di Progressione delle Auto come parte delle migliorie, ottimizzazioni e aggiunte previste dall'Update 6.

La sussidiaria storica di Xbox Game Studios spiega che le nuove meccaniche legate al sistema di progressione delle auto di Forza Motorsport daranno agli utenti una maggiore libertà nelle parti che desiderano installare sulla propria auto, e questo indipendentemente dal Livello Pilota e dal Livello Auto raggiunto.

La prima modifica attuata da Turn 10 riguarda la completa rimozione del sistema delle parti bloccate: già a partire dal Livello Auto 1, quindi, i giocatori potranno installare qualsiasi componente accessibile per ciascun veicolo spendendo i propri Crediti ingame per accedere ai Punti Auto grazie ai quali poter ottenere tutte le componenti, dai kit di carrozzeria alla mescola degli pneumatici, passando per la sostituzione del motore e gli elementi aerodinamici.

In ragione di questa dirimente modifica nel sistema di progressione, inizialmente il rapporto tra Crediti ingame e Punti Auto sbloccabili sarà di 9 a 1 (per ogni 4.500 Crediti si potranno ottenere 500 Punti Auto): come spiegato da Turn 10 stessa, "ciò significa che potrete iniziare immediatamente ad aggiornare le vostre auto preferite se disporrete di Crediti sufficienti, ma potrete comunque ottenere l'accesso alle componenti attraverso i consueti Livelli Pilota".

Il nuovo sistema di progressione delle auto entrerà in vigore dopo il rollout dell'Update 6, previsto indicativamente a marzo su PC e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Forza Motorsport.