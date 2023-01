Forza Motorsport verrà rinviato? Jeff Grubb ne è assolutamente convinto

Forza Motorsport è stato protagonista dell'Xbox Developer Direct del 25 gennaio e il giorno successivo Turn10 ha trasmesso un evento della durata di 90 minuti per mostrare nel dettaglio il nuovo gioco di corse. Fino a qui tutto bene, ma nessuna data di uscita è stata rivelata. E dunque quando esce Forza Motorsport?

Stando alle parole di Geoff Keighley, Forza Motorsport esce prima di giugno 2023 ma Jeff Grubb non è dello stesso avviso, secondo il giornalista e insider infatti il gioco verrà rimandato al terzo trimestre dell'anno, con uscita prevista idealmente tra luglio e settembre.

Lo sviluppo sarebbe in ritardo sulla tabella di marcia e per questo Turn10 non avrebbe annunciato una data di uscita, la sensazione comunque è che il team farà di tutto per rispettare la finestra di lancio fissata nel primo semestre del 2023 ma in caso di imprevisti il gioco arriverebbe nel trimestre successivo, e dunque durante l'estate.

La stagione primaverile sembra bella piena per Microsoft con i lanci di Minecraft Legends ad aprile e Redfall a maggio, inoltre anche Starfield dovrebbe uscire entro giugno 2023, stando ad alcuni rumor però il gioco potrebbe essere rinviato proprio alla stagione estiva o uscire in realtà durante l'autunno. Lo sapevate? Forza Motorsport avrà 500 auto e 20 circuiti al lancio.