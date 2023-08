Forza Motorsport, video multigiocatore sul tracciato: è ora di gareggiare sotto la pioggia

Circa due giorni fa, a distanza di poco dalla presentazione video di Forza Motorsport che scalda i motori su PC e Xbox Series X/S, il team di Turn 10 ha mostrato al pubblico alcune nuove sequenze dell'attesissimo racing game che hanno rivelato al mondo intero dettagli inediti sulla produzione prevista per i primi giorni del mese di ottobre.

I nuovi video sui circuiti di Forza Motorsport hanno preceduto il focus sul multiplayer, tenutosi nella giornata di ieri 11 agosto. Nel corso di quest'ultima presentazione, la software house ha pubblicato un gameplay in modalità multigiocatore in cui è possibile assistere ad una gara sul bagnato. Le condizioni atmosferiche avverse hanno permesso di osservare come si comporta il titolo in base ai differenti climi, e ciò che si è visto nell'ultimo video giocato di Forza Motorsport è una meraviglia per gli occhi.

La parte in questione è durata una manciata di minuti, sufficienti però a farsi un'idea su quanto mostrato dal team e per riaccendere gli animi dei giocatori. Le aspettative sono alle stelle e l'utenza del panorama Microsoft è impaziente di correre sull'asfalto a suon di roboanti motori. Cosa ne pensate di quanto mostrato dal team di Forza Motorsport Turn 10? Il 10 ottobre si avvicina sempre di più ad altissime velocità.