Forza Motorsport vs Gran Turismo 7: primo video confronto tra i racing di Microsoft e Sony

Tra i grandi protagonisti dell'Xbox Showcase c'è stato anche Forza Motorsport, il nuovo ambizioso simcade di Turn 10 destinato ad approdare su PC Windows e console Xbox ad ottobre di quest'anno. Sfruttando il materiale mostrato dagli sviluppatori, il canale YouTube di ElAnalistaDeBits ha già realizzato un video confronto con Gran Turismo 7.

Il filmato, che potete consultare tramite il player che trovate in apertura, vede protagonista la stessa auto, una Nissan Z, mentre i circuiti sono per forza di cose diversi. Nonostante il confronto tratti una versione non definitiva di Forza Motorsport, è interessante notare già da ore le differenze stilistiche tra le produzioni di Turn 10 e Polyphony Digital.

Gli appassionati non faticheranno infatti ad osservare come i due titoli si differenzino fra loro in aspetti come il sistema di illuminazione, la qualità dei modelli delle auto, la cura dedicata agli scenari delle piste e altro ancora. Una prova pad alla mano è ovviamente indispensabile per constatare l'efficienza del modello di guida di Forza Motorsport rispetto a quello di Gran Turismo 7, tuttavia questo filmato può vagamente darci le prime indicazioni sulle ultime migliorie apportate da Turn 10. Quale dei due simcade vi convince maggiormente?

Nell'attesa del debutto fissato al 10 ottobre su PC e console Xbox Series X|S (disponibile al lancio su Xbox Game Pass), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forza Motorsport per ulteriori approfondimenti sul racing game di Microsoft.