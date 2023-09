Forza Motorsport è su Xbox Game Pass al lancio?

Turn 10 si prepara a riportare in scena la serie di Forza Motorsport con un nuovo gioco per PC e Xbox Series X/S che promette di raggiungere vette di realismo mai viste prima tra i simulatori di guida. Il gioco sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al lancio?

La risposta è ovviamente affermativa: trattandosi di un titolo first-party, come ogni altra esclusiva Microsoft anche il prossimo Forza Motorsport entrerà a far parte del catalogo Game Pass subito al day one, previsto per il 10 ottobre 2023. In questa data tutti gli abbonati al servizio potranno dunque accedere al gioco di corse senza alcun costo aggiuntivo, pronti così a scendere in pista e godersi le innumerevoli sfide e competizioni messe a punto da Turn 10, guidando la bellezza di oltre 500 vetture differenti.

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, il nostro provato di Forza Motorsport ci ha lasciato impressioni positive sulle potenzialità di questo grande ed atteso ritorno (l'ultimo capitolo, Forza Motorsport 7, risale infatti al 2017), in attesa di esaminare a fondo non solo il sistema di guida ma anche tutte le modalità di gioco a partire dal 10 ottobre.

Volete vederlo in azione? 18 minuti di gameplay di Forza Motorsport hanno tutto ciò che serve per farvi un'idea ancora più chiara sulle qualità della nuova esclusiva Microsoft.