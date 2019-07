Forza Motorsport per Xbox Scarlett: Turn 10 sullo sviluppo del prossimo episodio

Il supporto a Forza Motorsport 7 terminerà ufficialmente il prossimo agosto, quando l'ultimo aggiornamento introdurrà le Squalifiche di Gara. Dopodiché, i ragazzi di Turn 10 potranno dedicarsi completamente al prossimo capitolo della serie, che quasi sicuramente vedrà la luce su Xbox Scarlett, nuova console in uscita sul finire del prossimo anno.

Durante l'ultimo Forza Weekly, pur non rivelando il nome del titolo e le piattaforme di destinazione in maniera ufficiale, i ragazzi di Turn 10 hanno parlato della direzione che stanno intraprendendo nello sviluppo e le componenti della produzione nelle quali stanno riponendo maggior cura. Tanto per cominciare, hanno rivelato che stanno impiegando un sistema completamente nuovo per la creazione dei tracciati, che renderà molto più rapida la loro inclusione nel gioco. Per il momento si stanno concentrando su "esperienze motorsport autentiche", ma nel prossimo capitolo della serie non mancheranno di certo i tracciati originali che hanno fatto la storia della serie, alcuni dei quali figurano tra i preferiti dei fan. A quanto pare, stanno anche pensando a dei crossover con la serie Horizon. Riguardo al tanto richiesto tracciato drift di Fujimi Kaido, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Vi abbiamo sentito forte e chiaro ragazzi; stiamo lavorando su un sacco di cose al momento".

Un team interno a Turn 10 si sta inoltre occupando della messa a punto degli aspetti simulativi, dell'Intelligenza Artificiale dei piloti avversari e della fisica. In particolare, stanno ponendo molta attenzione sulla deformazione delle ruote e la loro aderenza all'asfalto, e nella gestione delle correnti d'aria (drafting), la cui influenza sulla guida in passato non era particolarmente rilevante.

Il direttore artistico Scott Lee ha inoltre rivelato che il team si sta avvalendo di "soluzioni tecniche all'avanguardia prese in prestito dall'industria cinematografica, per portare il brivido della vita vera nel gioco". Non vediamo l'ora di vedere il nuovo Forza Motorsport in azione, per il quale sono stati persino assunti sviluppatori di GTA 5 e Red Dead Redemption 2.