Forza Motorsport per Xbox Scarlett: Turn10 svela le migliorie del gioco di guida nextgen

Mentre gli appassionati di arcade racing si cimentano con le sfide battle royale di Forza Horizon 4 introdotte con l'update gratuito The Eliminator, i ragazzi di Turn10 illustrano gli interventi che stanno compiendo per dare forma all'ambizioso progetto di Forza Motorsport 8 per Xbox Scarlett, così come per PC e, presumibilmente, Xbox One.

In occasione del consueto appuntamento mensile con la propria community, gli autori di Redmond hanno confermato di essere impegnati in una serie di test intensivi su Forza 8 che si protraggono per tutto il giorno. Così facendo, il team di programmatori e designer interno agli Xbox Game Studios può smussare gli angoli vivi del'ecosistema di gameplay che intendono costruire attingendo alla potenza e alle specifiche hardware di Xbox Scarlett.

A detta delle alte sfere di Turn10, il prossimo capitolo della serie di Forza Motorsport vanterà un nuovo modello di gestione degli pneumatici che terrà traccia dei cambiamenti in tempo reale che avverranno nella temperatura, nella pressione e nel logorio del battistrada. Tutto ciò, a detta degli sviluppatori americani, verrà gestito in maniera dinamica per rendere ancora più realistica e immersiva l'esperienza alla guida dei bolidi del primo episodio next-gen di Forza Motorsport.

Dando per scontato il miglioramento del comparto grafico, i vertici di Turn10 approfittano dell'ultimo appuntamento con i propri fan per informarli di essere al lavoro anche su un nuovo modello di sospensioni. La presenza di Phil Spencer ai TGA 2019 potrebbe dare a Microsoft l'opportunità di annunciare ufficialmente Forza Motorsport 8 durante la kermesse videoludica di Los Angeles? Lo scopriremo solo seguendo la cerimonia che andrà in scena a partire dalle ore 02:30 di questa notte, a cavallo tra il 12 e il 13 dicembre.