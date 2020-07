Forza Motorsport per Xbox Series X: il gioco reinventerà il franchise

Tra le nuove produzioni presentate dai team Microsoft in occasione dell'Xbox Games Showcase ha trovato spazio anche l'annuncio di Forza Motorsport, prossimo capitolo del celebre franchise automobilistico.

In seguito al reveal, il team di Turn 10 ha pubblicato un interessante video messaggio registrato da Chris Esaki, Creative Director del gioco. Al suo interno, l'autore videoludico offre alcuni interessanti dettagli che fanno chiarezza su ciò che il pubblico potrà attendersi dall'incarnazione next gen di Forza Motorsport. In particolare, Esaki ha evidenziato un punto cardine: gli sviluppatori puntano a "reimmaginare il franchise". Il nuovo Forza Motorsport, afferma "prenderà ciò che ha reso grande Forza nel corso degli ultimi 15 anni e lo accompagnerà a nuovi eccezionali game concept".



Il titolo destinato a Xbox Series X, specifica il Creative Director, si trova in una fase iniziale dello sviluppo. La tecnologia impiegata per la sua realizzazione consentirà di sfruttare le feature legate al Ray Tracing, che verranno implementate nel Forzatech, ovvero l'engine utilizzato per plasmare sia i capitoli della serie Forza Motorsport sia Forza Horizon. Un elemento chiave nella produzione sarà la "connessione" e la volontà di agevolare la creazione di legami all'interno della community di giocatori. Esaki punta inoltre a rendere evidente l'amore che il team ha per le auto e i motori, in un prodotto finale che riuscirà a conquistare tanto i fan storici della serie quanto i nuovi arrivati.