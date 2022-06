Forza Motorsport all'Xbox Showcase, ma non esce prima del 2023 secondo Henderson

Ad un solo giorno dalla messa in onda dell'Xbox & Bethesda Showcase, che ricordiamo essere prevista per domani 12 giugno a partire dalle ore 19:00 (vi aspettiamo su Twitch!), il noto insider Tom Henderson ha parlato di uno dei franchise più attesi dai videogiocatori di Redmond.

Stando a quello che ha sentito dietro le quinte, l'attesissimo Forza Motorsport, che segnerà una ripartenza per la storica saga di Turn 10, non vedrà la luce quest'anno. Henderson ritiene che il gioco sia previsto internamente per la primavera del 2023 e che il primo sguardo ci verrà concesso proprio durante l'Xbox & Bethesda Showcase di domani.

La serie, che si contrappone all'open world arcade di Horizon con un approccio leggermente più simulativo, risulta essere ferma al 2017, anno in cui è uscito il settimo capitolo. Da allora il team di sviluppo americano sta lavorando alla rifondazione del suo titolo automobilistico, che non a caso abbandonerà la numerazione per sancire una vera e propria ripartenza sulle moderne console di gioco.

Non possiamo confermare il rumor di Tom Henderson, di cui si dice piuttosto sicuro, ma per fortuna non dovremo attendere molto per scoprire se c'ha preso. Secondo l'insider verrà annunciata anche un'espansione a tema Hot Wheels per Forza Horizon 5, leakata da Steam giusto ieri. Playground Games ha già dimostrato di amare le celebri macchinine nel 2017, quando ha lanciato un'espansione a tema per Forza Horizon 3.