MotorStorm: i modder riportano in vita l'online del gioco per PS3

Tra i primi giochi a mostrare i muscoli di PlayStation 3 nel 2007, MotorStorm ha concluso il suo ciclo vitale da un bel po' di anni ormai. I suoi server, come quelli di molti altri giochi dell'epoca, sono stati chiusi da Sony molto tempo addietro, nel 2012 per l'esattezza.

In ogni caso, un gruppo di fan affezionati con le giuste conoscenze tecniche è riuscito a trovare un workaround e a riportare in vita la componente multiplayer del gioco di corse arcade sviluppato dalla defunta Evolution Studios. Il team PSONE, al quale dobbiamo l'impresa, ha scritto: "Bentornati in pista, fan di MotorStorm. Guidate, schernite, schiaffeggiate e prendete a pugni in questo amatissimo gioco per PS3 tornato nuovamente in vita nel 2021, pronto per essere giocato mediante i server DNS emulati di PlayStation Online Network su PlayStation 3 e RPCS3".

Il team PSONE s'impegna da tempo a riportare in auge le componenti online di giochi PlayStation defunti. In passato, ha fatto altrettanto per Warhawk, Socom Confrontation, Killzone 2 e Twisted Metal Black. MotorStorm può ora essere giocato nuovamente in rete sia su PlayStation 3, sia mediante l'emulatore RPCS3. Sono richiesti anche un account PSN attivo e, ovviamente, una copia originale legalmente acquistata del gioco (N.B: questa notizia non intende in alcun modo promuovere la pirateria, una pratica che la redazione condanna fermamente in ogni sua forma). Per accedere ai server emulati è inoltre necessario impostare 185.194.142.4 come DNS Primario e 8.8.8.8 (o 1.1.1.1) come DNS secondario. Tutti i dettagli li trovate nel video allegato in cima a questa notizia.