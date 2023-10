Motorstorm, qual è il più bello? La classifica della frenetica serie racing PlayStation

Il lancio di PlayStation 3 in Europa fu accompagnato da uno dei racing game più frenetici mai realizzati: MotorStorm, firmato Evolution Studios, conquistò le attenzioni di critica e pubblico data la sua frenetica giocabilità arcade e gli scenari selvaggi in cui si svolgevano le gare. E' l'inizio di una serie divenuta simbolica su PS3.

Il brand è purtroppo fermo da oltre un decennio e non sappiamo se MotorStorm ritornerà in futuro non essendoci più stati aggiornamenti da parte di Sony. Nella speranza che il franchise venga un giorno ripreso, possiamo intanto ripercorrerlo attraverso una classifica di tutti i MotorStorm pubblicati, dal meno riuscito al più bello:

5 - MotorStorm Apocalypse

Ultimo episodio della trilogia principale, MotorStorm Apocalypse porta le atmosfere e la folle giocabilità della serie all'estremo: perché non gareggiare in mezzo a terremoti e disastri naturali in corso per dare vita alla gara più pericolosa ed emozionante della storia? A parte l'originale tematica alla base del gioco, MotorStorm Apocalypse non fa compiere al brand il proverbiale salto di qualità, risultando dunque l'episodio con la media Metacritic più bassa: non si va oltre il 77, un risultato senza dubbio molto buono ma, per trattarsi del terzo capitolo principale, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più.

4 - MotorStorm RC

Lo spin-off pubblicato su PlayStation Vita e PS3 nel 2012 è anche l'ultimo MotorStorm mai realizzato finora. Come suggerisce il nome, MotorStorm RC ci fa guidare delle automobili radiocomandate e, per contenuti e giocabilità, si tratta di un progetto minore per la serie e senza le ambizioni dei capitoli maggiori. Nonostante ciò, nel complesso si è rivelato comunque un prodotto di valore, come conferma il metascore di 78.

3 - MotorStorm Arctic Edge

Altro progetto più piccolo all'interno del franchise, MotorStorm Arctic Edge è stato pensato per sfruttare al meglio le capacità di PlayStation Portable, riuscendoci in buona parte come testimonia il metascore di 79. Oltre alla tipica giocabilità sopra le righe di MotorStorm, l'ambientazione glaciale e la consueta pregevole ispirazione nel design delle piste rendono Arctic Edge una valida aggiunta alla serie. Meno fortune invece per la conversione PS2, non realizzata al massimo delle potenzialità: su Metacritic non si va oltre il 72.

2 - MotorStorm Pacific Rift

Il secondo capitolo conferma tutte le ottime qualità del capostipite e, per quanto possibile, riesce anche ad arricchirlo in termini di contenuti e controlli. MotorStorm Pacific Rift è un pregevole racing arcade, uno dei migliori visti all'epoca su PS3 e che ha saputo stupire non solo con la sua incredibile velocità e la generale spettacolarità delle corse, ma anche per uno scenario tropicale mozzafiato. La media di 82 su Metacritic è meritata.

1 - MotorStorm

L'impatto avuto dal primo titolo all'epoca della sua uscita nel 2007 fu tale da fare colpo su critica e pubblico: MotorStorm entrava di prepotenza tra le file dei giochi di corse arcade grazie ad un gameplay assuefacente e gli evocativi scenari della Monument Valley americana. Gare dai ritmi indemoniati, piste dal design curatissimo, una sensazioni di velocità con pochissimi rivali sulla piazza e l'impatto audiovisivo notevole per gli standard di allora hanno reso MotorStorm un classico per PS3 rimasto nei cuori di chiunque lo abbia giocato a fondo in quegli anni. Il metascore di 84 lo pone dunque al vertice della sua serie di appartenenza.

Restando sempre in tema di racing targati Sony, vi ricordate di Driveclub per PS4, lo sfortunato gioco di corse sviluppato sempre da Evolution Studios?