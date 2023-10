Forza Motosport al via: l'esclusiva Microsoft ora disponibile su PC, Xbox e Game Pass

Le esclusive targate Microsoft si arricchiscono con un nuovo, atteso esordio: Forza Motorsport è ora disponibile su PC e Xbox Series X/S, oltre a sbarcare anche su Xbox Game Pass pronto per essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.

A circa 6 anni di distanza dall'uscita del precedente episodio (Forza Motorsport 7 è stato pubblicato su PC e Xbox One nel 2017), Turn 10 torna a deliziare i propri fan con il suo nuovo racing game di ultima generazione, che si presenta al pubblico in ottima forma: la nostra recensione di Forza Motorsport conferma che il simulatore di guida prodotto da Microsoft è caratterizzato da grandi qualità, tra un comparto tecnico all'avanguardia ed un pregevole sistema di guida, al netto però di una modalità Carriera che non riesce a decollare al meglio.

In ogni caso Forza Motorsport è soltanto all'inizio della sua lunga corsa, considerato che il colosso di Redmond ha grandi piani per l'ultima fatica targata Turn 10: Forza Motorsport verrà supportato per anni, dunque aspettiamoci update costanti in futuro, pronti a rendere sempre più ricco il nuovo gioco della serie tra nuove vetture, tracciati e tante altre sorprese ancora.

Amanti dei Racing Game, siete pronti a sfrecciare a tutta velocità in pista con i vostri bolidi fiammanti?