Mount and Blade 2 Bannerlord: video-analisi del gameplay del nuovo fenomeno per PC

Su Steam è giunta la versione in early access di Mount & Blade 2: Bannerlord, un titolo che ha subito scalato le classifiche dello store di Valve grazie alle sue indubbie qualità.

Come ha fatto il nuovo gioco di TaleWorlds Entertainment a diventare il miglior lancio del 2020 su Steam? Pur essendo ancora acerbo, Mount & Blade 2: Bannerlord mostra già un potenziale incredibile. Si tratta di un RPG medievale che non si limita a far interpretare il ruolo di un eroe, ma quello di un condottiero con enormi armate ai suoi comandi. I giocatori possono scegliere tra un ampio ventaglio di possibilità, dal bandito al nobile arrivista che vuole accaparrarsi sempre più feudi, fino ad arrivare al mercenario che si vende al miglior offerente. Il tutto in un mondo sandbox dalla struttura incredibilmente aperta, dove i rapporti di potere mutano continuamente. Già da ora, inoltre, Mount & Blade 2: Bannerlord sembra rappresentare un terreno fiorente per le mod, e siamo sicuri che in futuro i giocatori potranno sbizzarrirsi in tal senso.

Tra le nostre pagine trovate anche il resoconto della prova di Mount & Blade 2: Bannerlord curata da Daniele d'Orefice.