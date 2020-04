Mount & Blade 2 Bannerlord: come creare il proprio banner personalizzato

State giocando a Mount & Blade 2 Bannerlord e nel corso delle battaglie volete sfoggiare il più bello stendardo mai creato nel gioco? Allora seguite i nostri consigli per utilizzare un editor esterno al titolo e dare vita al banner definitivo.

Qualcuno ha infatti deciso di creare un mini-sito dedicato interamente al sistema di creazione dei banner di gioco, così da consentire a chiunque di modificare agilmente ogni aspetto dello stendardo che andrà a rappresentare la sua fazione nel gioco. Il primo passo da seguire è visitare il sito in questione, così da utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Bizzfart, autore dell'editor, per creare l'immagine a proprio piacimento. Completata la creazione del banner bisogna copiare la sequenza di numeri che trovate proprio sotto l'editor: assicuratevi di copiare solo ed esclusivamente il codice in questione, poiché il gioco potrebbe crashare nel caso dovessero essere inseriti caratteri non validi. A questo punto non bisogna far altro che avviare il gioco, caricare la propria partita e premere il tasto B della tastiera per aprire la schermata dedicata al banner, all'interno della quale è possibile incollare il codice e ammirare il nuovo stendardo della propria casata.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con tutti i trucchi di Mount & Blade 2 Bannerlord?