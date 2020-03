Mount & Blade 2 Bannerlord: early access disponibile su Steam, ecco il trailer di lancio

L'attesa è finalmente giunta al termine per tutti i fan di Mount & Blade 2: Bannerlord, che possono dare un'occhiata al trailer di lancio della versione Early Access e correre ad acquistarla su Steam.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, il gioco è gioco di ruolo e simulatore di combattimento medievale che dà al giocatore un certo grado di libertà. Tra le possibilità offerte al giocatore troviamo la possibilità di creare il proprio protagonista, dare vita ad un esercito personale, saccheggiare insediamenti, conquistare castelli e città, gestire l'economia delle proprietà in possesso e tanto altro. Gli sviluppatori assicurano che questa versione ad accesso anticipato contiene abbastanza contenuti da poter giocare per numerose ore nonostante la presenza di bug, il riutilizzo di alcuni asset e la mancanza di meccaniche di gameplay come le ribellioni, la creazione di regni e la forgiatura di armi.

Il prezzo ufficiale del titolo su Steam è di 49,99 euro ma è possibile approfittare dell'offerta di lancio per acquistarlo con il 10% di sconto a 44,99 euro. Se nella vostra libreria digitale è presente anche il primo capitolo, il costo del gioco verrà ridotto del 20%. A poche ore dal lancio il titolo è già un successo sulla piattaforma Valve, dove ha registrato un picco di 17.209 giocatori contemporaneamente connessi ai server, nonostante alcune problematiche riscontrate da alcuni utenti.