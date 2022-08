Mount & Blade 2 Bannerlord lascia l'Early Access: ecco la data di lancio per PC e console

Con le versioni console di Mount & Blade II: Bannerlord ospiti alla Gamescom 2022, dal team di sviluppo dello strategico arrivano importanti novità.

A poche ore dall'Opening Night Live della Fiera di Colonia, gli autori di TaleWorlds Entertainment e il publisher Prime Matters annunciano infatti la data di lancio della versione definitiva del titolo. Dopo oltre due anni trascorsi in fase di Early Acess, Mount & Blade II: Bannerlord si appresta infatti a presentarsi al pubblico con un vero e proprio Day One. L'appuntamento è inoltre piuttosto vicino, con la data di lancio del gioco in programma per il prossimo 25 ottobre 2022. Per l'occasione, il GDR strategico raggiungerà i lidi PC (via Steam), ma non solo. Con la conferma della versione console di Munt & Blade II: Bannerlord, il titolo arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Con l'esordio di Mount & Blade II: Bannerlord, gli appassionati potranno scendere sul campo di battaglia, alla ricerca della gloria nel regno di Calradia. Seguito di Mount & Blade: Warband, il titolo ricostruisce in maniera ancora più dettagliata le dinamiche degli scontri bellici di epoca medievale. Radunando il proprio esercito, gli avventurieri potranno mettere a ferro e fuoco il continente, saccheggiando villaggi, assaltando fortezze e costruendo un vero e proprio impero criminale.